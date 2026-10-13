Anadolu Ajansı’nın haberine göre şirketten yapılan açıklamada, “KKTC'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Kalecik Santrali'nde kapasite artışına gidileceği” ifade edildi.

Habere göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzalanan sözleşme kapsamında yürürlüğe giren ek protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımla santralin mevcut 188 megavatlık kurulu gücü 223 megavata yükseltilecek.

Şirket ile KIB-TEK arasında 2023'te imzalanan anlaşmayla Kalecik Santrali'nin işletme süresi 2038'e kadar uzatılmıştı.

- "KKTC'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, özellikle ada ekonomilerinde güçlü ve güvenilir enerji altyapısının ekonomik ve sosyal gelişim açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ağbal, "Önümüzdeki dönemde de KKTC'nin artan enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaya, adanın enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.