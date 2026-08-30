Aksa Enerji, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazasının derin üzüntüsü içindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve gemide bulunanların sağ salim kurtarılması temenni edildi.

Aksa Enerji ayrıca arama kurtarma çalışmalarında görev alan Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık personeli ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.