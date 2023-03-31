Kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisi ile ileriye doğru savrulan LF 541 plakalı araç yine yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan MG 753 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Lefkoşa'da Şht.Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki UJ 527 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru 242 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Emre KOLİHAN (E-38) seyrettiği yol üzerinde bulunan CMR çiğ köfte önlerine geldiğinde o esnada yolun sol kısmında park halinde bulunan LF 541 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

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