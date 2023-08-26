İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını Afyonkarahisar'da açıkladı.

Akşener, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Yerel seçimi, genel seçim olarak okumadan, milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrı yapıyorum. Gelin hep birlikte vatanndaşımızın tercihlerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin birimiz seçime ayrı ayrı girelim. İş birliği elbette olabilir. Ama bütün siyasi partiler herbirimiz tek tek girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız."