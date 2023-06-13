Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç ve beraberindeki heyet, Kazım Ant Başkanlığı’ndaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Ant ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

“ÜLKEYE VERDİĞİNİZ KATKILAR UNUTULMAZ”

Aktunç ziyaretinde yaptığı konuşmasında, var oluş mücadelesi veren bugünün emeklileri ancak dönemin subayları olarak, Kıbrıs Türk var oluş mücadelesinde ortaya koydukları katkıların unutulmaz olduğunun altını çizdi.

“Verilen mücadeleyi küçümseme gayretinde olan bazı kesimler vardır. Bunların nedeni, tabi ki zamanında adil olmayan, toplumsal değil kişisel çıkarların ön plana alınarak ve “vatan millet” edebiyatının arkasına saklanarak, menfaat sağlayan, kişiler, partiler olmuştur” diyen Aktunç, bunun tam tersi, ortaya daha güçlü ekonomik yaşam vaadiyle, devletten vazgeçirmeye ikna edip, statükodan beslenenlerin de olduğuna işaret etti. Aktunç, “Ne biri de de diğeri, artık sözde değil, özde bu ülkeyi seven, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını ve geleceğini düşünen, genç ve doğru kişilerle yürünmesinin bir gereksinim halini aldığını belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTMAK ZORUNDAYIZ”

Aktunç, milli duyguları istismar ederek, toplumsal değil kişisel çıkar elde eden siyasetlerin artık saklı kalmadığı bu dönemde, toplumsal menfaatlerin gözetilerek siyaset yapılmasının zamanının geldiğinin altını çizerek, “Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin ön plana çıkacağı, bir birimizi ötekileştirmeden, ortak akılla ülkeyi en iyi şekilde yönetmemizin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

ANT: “KKTC’NİN BAĞIMSIZLIĞINI ÖNGÖREN BİR DERNEĞİZ”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım Ant da yaptığı konuşmasında, dernek olarak KKTC’nin bağımsızlığını savunan bir çizgide olduklarını belirtti.

Ant, Aktunç’un kendini geliştiren, değerli birisi olduğunu belirterek, Derneğin çizgisine paralellik gösteren parti ya da adaylara destek olacaklarını söyledi.

İlk randevu talebinin DP’den geldiğini da belirten Ant, ziyaretlerinden dolayı Aktunç ve heyetine teşekkür ederek, seçimlerde başarılar diledi.