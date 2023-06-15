Aktunç, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

"Hasta hakları çok önemli" diyen Aktunç pandemi döneminde, bunu daha iyi anladıklarının altını çizdi.

"PARTİ OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin gösterdiği çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Aktunç "Bunların desteklenmesinin mecliste parti olarak takipçisi olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Aktunç, "Sağlık çok önemli" şeklinde konuşarak onların savunuculuğunu yapmanın dernek olarak çok değerli olduğunu söyledi.

"22 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ VE HALA DAHA ÇIKMAYAN HASTA HAKLARI YASASI VAR"

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Derneği'nin sağlık hakkını savunan ve onun arkasında koşan bir dernek olduğunu dile getirdi.

Parlamentodan beklentilerinin olduğunu dile getiren İmge, "22 yıldır beklediğimiz ve hala daha çıkmayan Hasta Hakları Yasası var" dedi.

"BEKLENTİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HASTA HAKLARI YASASI'NIN YASAL BİR ZEMİN BULMASI"

"Meclisten beklentimiz önümüzdeki dönemde Hasta Hakları Yasası'nın yasal bir zemin bulması" şeklinde konuşan İmge, aynı zamanda sağlık bütçesinin de artmasını beklediklerini belirtti.

İmge, "Bu bütçeyle sorunların hallolması mümkün değil" diyerek, sektörün iyi yönetilememesiyle sorunlarında büyüdüğünü, Meclis'in denetim görevini daha etkin bir şekilde yapması gerektiğini belirtti.