Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Aktunç, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Lefkoşa’nın geleceğine yönelik proje ve hedeflerini paylaştı.

Ziyaretin, hazırladıkları projeleri anlatmanın yanı sıra mühendis ve mimarların görüş, öneri ve beklentilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Aktunç, meslek örgütlerinin kentlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Lefkoşa’nın geleceğine ilişkin kararların ortak akıl ve uzmanlık temelinde şekillenmesi gerektiğini kaydeden Aktunç, yeni dönemde meslek örgütleriyle güçlü ve sürekli iş birliği içerisinde hareket etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

- “Lefkoşa’nın iyi bir planlamaya ihtiyacı var”

Lefkoşa’nın günlük sorunlara yönelik geçici çözümler yerine uzun vadeli bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirten Aktunç, kentin doğru ve sürdürülebilir bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Lefkoşa’nın potansiyeline inandıklarını belirten Aktunç, doğru planlama, uzman görüşü, ortak akıl ve güçlü bir yönetim anlayışıyla başkentin hak ettiği noktaya taşınabileceğini ifade etti.

Yeni bir enerji ve vizyonla yola çıktıklarını ifade eden Aktunç, hedeflerinin Lefkoşa’yı “başkente yakışan standartlara” ulaştırmak olduğunu söyledi.

Aktunç, Lefkoşa’nın yalnızca mevcut sorunlarını çözen değil, şehircilik ve belediyecilik uygulamalarıyla diğer kentlere de örnek olabilecek bir konuma gelmesini amaçladıklarını belirtti.

- “Temel ilkelerimizden biri şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik”

Yeni dönemde belediye yönetiminin temel ilkelerinden birinin şeffaflık ve hesap verebilirlik olacağını ifade eden Aktunç, belediye kaynaklarının kullanımı ile projelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin vatandaşların bilgilendirildiği açık bir yönetim anlayışı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye hizmetlerinden kent planlamasına, altyapıdan kamusal alanlara kadar her alanda belirli standartlar oluşturulması gerektiğini belirten Aktunç, kişilere ve dönemlere göre değişen uygulamalar yerine, belirlenen standartlar doğrultusunda sürekli gelişen bir belediyecilik sistemi kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Aktunç, doğru planlama, uzman görüşü, ortak akıl ve güçlü bir yönetim anlayışıyla Lefkoşa’nın hak ettiği noktaya taşınabileceğini söyledi.