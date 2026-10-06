Gerçekleştirilen toplantıda belediye meclis üyesi adaylarına seslenen Aktunç, seçim sürecine ekip anlayışıyla hazırlandıklarını belirterek, adaylarla istişare içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Kentin beklentilerini ve Lefkoşa’nın ihtiyaçlarını bildiklerini ifade eden Aktunç, oluşturdukları ekibin başkent için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Lefkoşa’ya yakışan bir yaşam hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Aktunç, bu hedef doğrultusunda güçlü ve uyum içerisinde çalışacak bir ekip oluşturduklarını kaydetti. Aktunç, ekip olarak kenetlendikçe büyüyen bir aile olacaklarını, Lefkoşa’yı da kendi aileleri gibi gördüklerini dile getirdi.

Aktunç, belediye yönetiminde ortak akıl ve ekip çalışmasını esas alacaklarını belirterek, “Ekip olarak çalışacağız, Lefkoşa kazanacak” mesajını verdi.

Başkentte güçlü bir değişim beklentisi bulunduğunu kaydeden Aktunç, Lefkoşa’nın değişimi çağırdığını ve bu değişimi ekip olarak birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kentin yeni bir anlayışa ve “kan değişimine” ihtiyaç duyduğu yönünde halktan mesajlar aldıklarını ifade eden Aktunç, çalışmalarını da bu beklentiler doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.

Aktunç, sosyal medyada yansıtılmaya çalışılan Lefkoşa ile kentin sokak ve mahallelerindeki gerçek yaşam arasında fark bulunduğunu ifade etti. Lefkoşa’nın sorunlarının sahada, vatandaşla doğrudan temas kurularak görülmesi gerektiğine işaret eden Aktunç, başkentin planlı bir şehir yapısına kavuşması gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa’nın daha yüksek standartlara ulaşmayı hak ettiğini belirten Aktunç, planlama, yaşam kalitesi ve belediye hizmetleri açısından başkenti daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Toplantıda UBP Belediye Meclis Üyesi adayları da söz alarak Lefkoşa’ya ilişkin düşüncelerini, beklentilerini ve yapılması gereken çalışmalara yönelik görüşlerini paylaştı.