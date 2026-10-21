Aktunç ve beraberindeki heyet bu kapsamda sırasıyla Genç İş İnsanları Derneği, Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde kurum temsilcileriyle Lefkoşa’nın mevcut durumu, kentte yaşanan sorunlar ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunan Aktunç, halkın lehine olan her noktada Lefkoşalının yanında olacaklarını vurguladı.

Mevcut belediye yönetimini eleştiren Aktunç, aradan geçen 12 yıla rağmen Lefkoşa’nın hak ettiği hizmet seviyesine ulaşamadığını savundu.

Sokakların ve mahallelerin mevcut durumunun bunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Aktunç, vatandaşların da geçen süre içerisinde yaşam kalitesinde beklediği değişimi göremediğini ifade etti.

Aktunç, 12 yılın ardından hâlâ yapılması gereken temel hizmetlerin konuşuluyor olmasının yönetim anlayışındaki eksikliklerin göstergesi olduğunu kaydetti.

Belediyecilikte başarının görev süresiyle değil, kente kazandırılanlarla ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, önemli olanın uzun süre görevde kalmak değil, bu süre içerisinde şehre ne verildiği olduğunu belirtti.

Lefkoşalının günlük yaşamında rahat etmek, daha kaliteli hizmet almak ve ödediği yüksek bedellerin karşılığını görmek istediğini ifade eden Aktunç, yeni dönemde belediyecilik anlayışlarının merkezinde vatandaşın yaşam kalitesinin yer alacağını söyledi.

KİŞİSEL BAŞARI DEĞİL, LEFKOŞA’NIN BAŞARISI

Aktunç, belediye başkanlığına kişisel başarı hikâyeleri yaratmak amacıyla değil, Lefkoşalıya hak ettiği hizmeti sunmak için aday olduğunu vurguladı.

Lefkoşa’nın artık zaman kaybetme lüksünün bulunmadığını ifade eden Aktunç, ekip olarak geçmiş yıllarda kaybedilen zamanı telafi edecek, hizmet standartlarını yükseltecek ve vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunacak bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Aktunç, yeni döneme ilişkin hedeflerini ise kaybedilen zamanı telafi etmek ve Lefkoşa’ya hak ettiği hizmeti kazandırmak olarak ortaya koydu.