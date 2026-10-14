Aktunç, Kanal T’de Pınar Gözek’in sunduğu Siyasette Yeni Yüzler programına katılarak Lefkoşa’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Başkentin en büyük sorunu standart eksikliği”

Lefkoşa’nın en önemli sorunlarından birinin kent genelinde ortak bir standardın bulunmaması olduğunu belirten Aktunç, yollardan kaldırımlara, toplu taşıma duraklarından diğer kent unsurlarına kadar belirli standartların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Sahada vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını aktaran Aktunç, Lefkoşalıların kendilerine en fazla yol, trafik, otopark ve faturalar konusunda şikâyet ilettiğini ifade etti.

“Makam odası sokaklar olacak”

Belediye başkanlığı görevine seçilmesi halinde yönetim anlayışının merkezinde saha çalışmalarının bulunacağını belirten Aktunç, makam odasının belediye binası değil Lefkoşa’nın sokakları olacağını vurguladı.

Lefkoşalıların nasıl bir kentte yaşamak istediğini bildiklerini ifade eden Aktunç, vatandaşların hayal ettiği daha düzenli, planlı ve yaşanabilir başkenti oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

Aktunç, Lefkoşalıların aynı noktaların tekrar tekrar kazılmasından ve yapılan işlerin kısa süre sonra yeniden onarıma ihtiyaç duymasından rahatsız olduğunu belirterek, kurumlar arasında koordinasyon ve doğru planlamayla bu döngünün sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Lefkoşa büyüdü ancak doğru planlanmadı”

Son 12 yılda Lefkoşa’nın önemli ölçüde büyüdüğünü ancak bu büyümenin doğru bir planlama anlayışıyla yönetilemediğini savunan Aktunç, bundan sonraki süreçte kentin gelişimini doğru planlama üzerine kuracaklarını belirtti.

Başkentin yeniden planlanmasının büyük bir enerji gerektirdiğini ifade eden Aktunç, kendisinin ve ekibinin bu enerjiye sahip olduğunu kaydetti.

Belediyenin imkânlarının yanı sıra farklı kaynaklardan da yararlanmak için çalışacaklarını belirten Aktunç, Lefkoşa adına her kapıyı çalacaklarını ve ulaşabilecekleri tüm kaynakları kentliye hizmet olarak dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Temizlik öncelikli konular arasında”

Lefkoşa’nın temizlik konusunda ciddi sorunları bulunduğunu belirten Aktunç, göreve gelmeleri halinde en fazla yoğunlaşacakları alanlardan birinin kent temizliği olacağını kaydetti.

Aktunç, geçmişte kendine özgü dokusu, mahalle kültürü ve yasemin kokusuyla anılan başkentin bugün bu kimliğinden uzaklaştığına dikkat çekerek, Lefkoşa’nın artık yasemin kokulu bir şehir olmadığını belirtti.

Aktunç, Lefkoşalıların kendilerine fırsat vermesi halinde kentte yıllardır biriken sorunları planlı, koordineli ve sahaya dayalı bir belediyecilik anlayışıyla ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti.