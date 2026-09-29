Çalışma ve Sosyal Bakanlığının davetiyle açılışta yer alan Aktunç, ülkede bir otizm merkezinin hizmete girmesinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti.

Merkezin otizmli bireylerin gelişimine ve sosyal yaşama katılımına katkı sağlayacağını ifade eden Aktunç, sunulacak hizmetlerin aileler açısından da önemli bir destek oluşturacağını kaydetti.

Otizmli bireylerin yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer almasının önemine işaret eden Aktunç, yerel yönetimlerin de bu konuda önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı görevine seçildiği andan itibaren kentte yaşayan herkesin kendisini şehrin bir parçası olarak hissedebileceği kapsayıcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Lefkoşa’yı herkes için daha yaşanabilir bir başkente dönüştürmek istediklerini belirten Aktunç, farklı ihtiyaçlara sahip bireylerin kent yaşamına katılımını kolaylaştıran ve birlikte yaşam kültürünü güçlendiren uygulamalara önem vereceklerini kaydetti.

Farklılıklarla bir arada yaşamanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Aktunç, yeni dönemde hiçbir kesimi dışarıda bırakmayan, yurttaşlarını daha fazla kucaklayan ve herkesin belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını gözeten bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirtti.

Aktunç, çocuklardan gençlere, yaşlılardan engelli bireylere ve farklı gereksinimleri bulunan yurttaşlara kadar herkesin kendisini Lefkoşa’nın değerli bir parçası olarak hissedebileceği bir kent oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.