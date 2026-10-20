Ziyaretlerde kurum temsilcileriyle görüşen Aktunç, 6 Aralık sonrasında hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verirken, kent yaşamına ilişkin beklenti ve önerileri de dinledi.

Belediye yönetiminde katılımcılığı esas alacaklarını belirten Aktunç, başkanlığı döneminde alınacak kararların dayatma anlayışıyla değil, ilgili kesimlerle istişare edilerek hayata geçirileceğini söyledi.

Emeğin değer gördüğü ve belediye kaynaklarının doğru kullanıldığı bir sistem kurmayı hedeflediklerini ifade eden Aktunç, Lefkoşa’nın ihtiyaçlarına göre belirlenen, planlı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını kaydetti.

BAŞKENT KARANLIKTA KALMAMALI

Lefkoşa’nın sokak aydınlatması konusunda önemli eksiklikleri bulunduğuna dikkat çeken Aktunç, aydınlatmanın yalnızca kentin görünümüyle ilgili olmadığını, aynı zamanda güvenliğin ve yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Aktunç, insanların akşam saatlerinde güvenli şekilde yürüyebilmesi, evlerine huzur içinde ulaşabilmesi ve kamusal alanları kullanabilmesi için başkentin daha iyi aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

HİSAR ALTI’NA YENİ YAŞAM VİZYONU

Hisar Altı ve çevresine yönelik projelerine de değinen Aktunç, bölgeyi yalnızca içinden geçilen bir güzergâh olmaktan çıkararak insanların buluştuğu, yürüdüğü ve vakit geçirdiği güvenli ve aydınlık bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.Bu dönüşümün Lefkoşa’nın kent kimliğine ve sosyal yaşamına da katkı sağlayacağını belirten Aktunç, başkentin farklı bölgelerinde yaşam kalitesini yükseltecek düzenlemelere ağırlık vereceklerini kaydetti.

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR BİR LEFKOŞA

Ortopedik Özürlüler Derneği ziyaretinde erişilebilir kent anlayışının önemine dikkat çeken Aktunç, Lefkoşa’yı yalnızca otomobiller üzerinden planlayan bir anlayış yerine insanı merkeze alan bir şehir modelini hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Aktunç, kaldırımlardan kamusal alanlara, ulaşım düzeninden kent içi hareketliliğe kadar Lefkoşa’nın yayalar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için daha güvenli ve ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa’da yaşayan herkesin daha iyi bir yaşam ve huzurlu bir şehir beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Aktunç, yeni dönemde belediyeciliği yalnızca günlük hizmetlerle sınırlı görmeyeceklerini belirtti.

Aktunç, planlı, güvenli, erişilebilir ve yaşam kalitesi yüksek bir kent hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, Lefkoşalıların daha iyisini hak ettiğini ve Lefkoşa’ya başkente yakışır gerçek değerini kazandırmak için göreve talip olduklarını ifade etti.