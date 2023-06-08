Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç Kanal SİM’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu. Aktunç “Artık siyasette genç ve vizyoner insanlar görev almalı” dedi.

Turizm sektörü üzerine uzun yıllar eğitim aldığını ve turizm konusunda oldukça tecrübe sahibi olduğunu belirten Aktunç turizm kariyerinden sonra eşi ile birlikte Şirin Pasta isimli kendi iş yerlerini açarak daha önce benzeri olmayan butik pastacılık alanında bir adım attıklarını belirtti.

Kendi iş yerinde hem işveren hem işçi olarak çalıştığını belirten Aktunç, “Yeri geldi patron olarak sıkıntılar yaşadım, çözüm aradım yeri geldi işçi oldum arabayla mal dağıttım ama günün sonunda iki tarafında hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını tecrübe edindim” dedi.

“ÇÖZÜMÜ EN İYİ YAŞAYANLAR BİLİR”

Aktunç, işveren ve işçi olarak hayatın sürdürdüğü sırada eğitimini aldığı turizmin eğitimini de verdiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Hizmet sektöründe yer aldığım süre içerisinde eğitim sektörüne de girerek orada da gereken tecrübeyi kazandım öğrenciler ve öğretmenler ile yakın temas kurarak eğitim hakkında da gereken tecrübeyi kazandım, daha sonra kamuya geçtim ve uzmanlık alanım olan turizmi bu sefer de Turizm Bakanlığı’nın müsteşarlık görevini üstlenerek taçlandırdım.

İşin özü ben her alanda tecrübe kazandım, yaşayanlar çözümü daha iyi bilir, daha iyi empati kurar. Ben buna canı gönülden inandığım ve kendime bu konuda güvendiğim için aday oldum.”

“TURİZME SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Aktunç “Toplum olarak turizme önyargımız var, turizm küçümseniyor fakat turizm aslında bir ülkenin gelişmesi açısından en önemli nokta. Turizme yeteri önemi vermiyoruz, turizme sahip çıkmalıyız. Biz ülkemizde turizmin kalbinin attığı antik limanı güzelleştiren bunun için çabalayan ilk parti olduk. Geçmişe dönüp baktığımızda her parti projelerinde limana yer vermişti fakat icraata geçiren ilk biz olduk. Bizim amacımız ülkemize gelen insanları otelden çıkarmak, ülkemizin güzelliklerini doğru bir şekilde sergilemek ve turizm alanında verilen sermayeyi doğru kullanabilmek. Ben bunların planlamasını ve yürütülmesini en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum.”