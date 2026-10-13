Ofisinden yapılan açıklamaya göre Aktunç, partisinin belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı Spor Kulüpleri ile Çağdaş Müzik Derneği’ni ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Ziyaretlerinde, Lefkoşa için hazırladıkları yeni dönem vizyonuna ilişkin bilgi veren Aktunç, şehrin meydanlarını yeniden yaşanabilir alanlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Lefkoşa’nın tarihi dokusuyla bütünleşecek bir meydan projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Aktunç, “Surların altında yaşayan kent meydanı projemiz olacak. Şehrin meydanlarını yaşanabilir bir noktaya kavuşturacağız.” dedi.

Projelerin hayata geçirilmesinde ortak akıl ve katılımcılığın esas alınacağını ifade eden Aktunç, belediye bünyesinde Proje Yönetimi ve Eşgüdüm Komitesi oluşturacaklarını belirtti.

Aktunç, “Bütün paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz. Lefkoşa’yı ortak akılla, birlikte yöneteceğiz” dedi.

-“Lefkoşa kaybetmek üzere olduğu karakterini yeniden kazanacak”

Uzun vadeli bir kent vizyonuyla hareket edeceklerini belirten Aktunç, amaçlarının Lefkoşa’yı kaybetmek üzere olduğu karakterine yeniden kavuşturmak olduğunu söyledi.

Aktunç, “Amacımız, uzun vadeli vizyonu olan, yitirilmek üzere olan karakterini yeniden kazanan, çağdaş bir başkent belediyesi oluşturmaktır. Çocukların ve ailelerin huzur içinde yaşayacağı bir Lefkoşa için çalışacağız.” dedi.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren derneklerle de yakın iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Aktunç, kentin sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirecek projeleri ilgili paydaşlarla birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

-“12 yılın ardından yeni bir dönem başlayacak”

Lefkoşa’da değişim zamanının geldiğini kaydeden Aktunç, 6 Aralık seçimlerinin başkent açısından yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Aktunç, “6 Aralık akşamı Lefkoşa’da bir değişimin ve yeni bir vizyonun başlangıcını yapacağız. 12 yılın ardından Lefkoşa’da yeni bir dönem yaşanacak. Lefkoşa’yı ortak akılla, hep birlikte yöneteceğiz.” dedi.