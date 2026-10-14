Ziyaretlerde Lefkoşa için hazırladıkları projeleri anlatan Aktunç, belediyede şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını, hizmet standartlarını kentin bütün mahallelerinde yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

BELEDİYE SÜREÇLERİ VATANDAŞIN TAKİBİNE AÇIK OLACAK

Aktunç, belediyenin karar, bütçe ve yatırım süreçlerini vatandaşların kolaylıkla anlayabileceği ve takip edebileceği bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.

Lefkoşa’nın bütün mahallelerinde hizmet standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Aktunç, kent genelinde daha planlı ve etkin bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini ifade etti.

YENİ OTOPARKLAR LEFKOŞA’YA KAZANDIRILACAK

Kentte yaşanan otopark sorununa yönelik projelerine de değinen Aktunç, mevcut otoparkların daha işlevsel hale getirileceğini ve Lefkoşa’ya yeni otopark alanları kazandırılacağını bildirdi.

Ulaşım ve otopark konusunda günü kurtaran uygulamalar yerine kentin geleceğini dikkate alan kalıcı çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Aktunç, başkentin ihtiyaçlarına uygun bir planlama anlayışı ortaya koyacaklarını kaydetti.

GENÇLİK MECLİSİ İLE GENÇLER KARAR SÜREÇLERİNE KATILACAK

Gençlere yönelik projelerin yeni dönemde önemli bir yer tutacağını vurgulayan Aktunç, gençleri yalnızca belediye hizmetlerinden yararlanan bir kesim olarak değil, şehir yönetiminin doğrudan paydaşı olarak gördüklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilecek Gençlik Meclisi ile gençlere söz hakkı verileceğini ifade eden Aktunç, gençlerin fikir ve önerilerinin belediyenin karar alma mekanizmalarına taşınacağını kaydetti.

BAŞKENTE YAKIŞIR YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Aktunç, Lefkoşa’da başkente yakışır yeni bir yönetim anlayışı ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek, şehrin yalnızca binalardan ve yollardan ibaret olmadığını vurguladı.

Lefkoşa’nın insanları, tarihi ve kültürüyle yaşayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Aktunç, bu anlayış doğrultusunda kent meydanı projelerini hayata geçireceklerini ve şehrin sosyal yaşamını güçlendirecek yeni yaşam alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kulüp yöneticileri ve genç sporcuların görüşlerini de dinleyerek, yeni dönemde sporun ve gençlerin belediye politikalarının önemli unsurlarından biri olacağını belirtti.