Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Girne Antik Liman Restorasyon Projesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı, “Bazı gerçekleri açıklama zamanımız geldi” dedi.

Müsteşar Aktunç, “Konu ile alakalı olarak, ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, herkes bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor. Yapılan açıklamalar tutarsızlığını korumaya devam ederken, bütün hatanın Turizm Bakanlığının üstüne atmaya çalışanlar da git gide çoğalmaya başladı. Suçlamanın en kolay iş olduğu ülkemizde, yapılan işin ne kadar zor olduğu ne kadar hassas olduğu dikkate alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Unutulmaması gerek ki, burası yıllarca kangren haline gelmiş bir alan olmakla birlikte, kimin merhem olmaya kimin neşteri vurmaya ve sorunu çözmeye niyet ettiği bellidir. Belki de 10 yıldır, tüm hükümet programlarında Girne Antik Liman projesinden bahsedilir, fakat kimse cesaret edip bir şey yapamazdı. Her zaman açık olmayı, samimi olmayı, özeleştiri yapmayı savunan bir insan oldum. Yaklaşık 2 sene önce bu göreve geldiğimde neyi savunuyorsam, şimdi de aynı doğruları savunan bir kişiyim” dedi.

Aktunç, açıklamasına şöyle devam etti:

“Evet birtakım hatalar oldu, çünkü eski eser alanı içinde yılların birikmiş olan sorunlarını çözmeye çalışıyoruz; beklenmeyen, düşünülmeyen, öngörülmeyen bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldık. Takım ruhuna, ekibe hep inandık, kamu hafızasının önemli olduğunu düşündük, bundan dolayı da Dairelerimizde çalışan, özellikle de deneyimli personellerin görüşlerine hep saygı duyduk, değer verdik, dinledik. Bu proje de bizim iç bu şekilde oldu, en başta Eski Eserler Dairesi personeli olmak üzere, paydaş tüm Daireler ile iletişim içinde olduk. Bazen yanlış yönlendirilsek de, kamu hafızasına her zaman önem verdik. En önemlisi de Girne Antik Liman Esnafı, mal sahipleri ve diğer paydaşlar ile sürekli iletişim içinde olduk, bunların içinde en büyük paydaşımız da Girne Belediyesi oldu, çünkü altyapı, kanalizasyon işleri ve projesi onlar tarafından hazırlandı. Hani şimdi ortaya çıkıp da biz yaparız, en iyi biz biliriz, Turizm Bakanlığı ihaleye çıkma yeteneğini kaybetti diyorlar ya. Onların yaptığı Girne Antik Limanı projesinde de birçok hatalar var. Bunlara hiç değinmek istemiyorduk fakat bu kadar uğraş, çaba, iyi niyet varken, tüm hatayı Turizm bakanlığına çıkarmamın da adil olmadığını düşünüyorum.”

Aktunç, Girne Belediyesi tarafından hazırlanan altyapı projesinden oluşan bazı hataları, zaman ve maliyet kayıplarını da kamuoyu ile paylaşarak, şunları söyledi: