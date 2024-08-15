Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.08.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Ü.U.(E-40) kalmakta olduğu lojman içerisinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı C.O.(E-43)’nun başına, tasarrufunda bulundurduğu keser ile vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ederek yaralamıştır. Olayda yaralanan C.O. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs (Ü.U.) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.