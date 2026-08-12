Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Alagadi Aquatlon yarışı kalabalık katılımla başarıyla gerçekleşti.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi işbirliğinde Alagadi Festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen akuatlon yarışını belediye başkanı Ceyhun Kırok da ilgiyle takip etti.

Alagadi bölgesinde belediye plajı bölgesinde gerçekleştirilen yarışmada sporcular ilk olarak 2.5 kilometre koştu, ardından 1 kilometre yüzdü ve sudan çıktıktan sonra tekrar 2.5 kilometre koşup finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Yarışmanın en hızlı derecesini Kemal Artemel elde etti. Kadınların birincisi ise Hülya Rezzan Koç oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.