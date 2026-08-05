Festival kapsamında halk dansları gösterileri, ateş ve dans şovları, konserler ile uluslararası organizasyonlar düzenlenecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler, Alagadi'nin eşsiz atmosferinde festival coşkusunu yaşatacak.

Festivalin ilk günü olan 7 Ağustos Cuma, saat 19.15'te kortejin toplanması, 19.30'da kortejin hareketi ile başlayacak. Saat 20.00'de Ateş ve Dans Show izleyicilerle buluşacak.

Ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Açılış Konuşmaları, Modern Dans Show ve Grup REVA sahne alacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı İrem Derici, saat 22.30'da festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Festival heyecanı 8 Ağustos Cumartesi günü de devam edecek. Program kapsamında Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisinin ardından Grup RAST sahne alacak. Gecede ayrıca Plaket Takdimi gerçekleştirilecek. Finalde ise güçlü sesiyle Melek Mosso, saat 22.30'da festival severlerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 9 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00'de, farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026 gerçekleştirilecek.

Başkan Kırok'tan Davet

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi Fest'in yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini ve sosyal yaşamını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Başkan Kırok, festivalin her yıl daha da büyüyerek geleneksel bir kimlik kazandığını ifada ederek şu çağrıda bulundu:

"Alagadi Fest, kültürümüzü, sanatımızı ve misafirperverliğimizi hep birlikte yaşadığımız önemli bir organizasyondur. Bu yıl da birbirinden değerli sanatçılarımız ve etkinliklerimizle dolu dolu bir program hazırladık. Tüm halkımızı ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi Alagadi'nin eşsiz atmosferinde festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum."

ALAGADİ FEST 2026 PROGRAMI

7 Ağustos Cuma

19.15 – Kortej Toplanma

19.30 – Kortej Hareket

20.00 – Ateş ve Dans Show

20.15 – Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu

20.30 – Açılış Konuşmaları

20.45 – Modern Dans Show

21.00 – Grup REVA

22.30 – İrem Derici Konseri

8 Ağustos Cumartesi

20.30 – Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21.00 – Grup RAST

22.00 – Plaket Takdimi

22.30 – Melek Mosso Konseri

9 Ağustos Pazar

21.00 – Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026