Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği 4. Alagadi Fest 2026, binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir başlangıç yaptı. Festivalin ilk gecesinde sahne alan İrem Derici, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla Alagadi’yi coşturdu.

Festivalin açılışında konuşan Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi Fest’in bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İREM DERİCİ’DEN MELEK MOSSO’YA

İrem Derici ile başlayan müzik şöleni bu akşam da devam edecek. Alagadi Fest’in ikinci gecesinde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso sahne alacak.