Polisten verilen bilgiye göre, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Alagadi 3 Plajı’nda, Esentepe’de sakin Vedat Belen (E-69), güneşlendiği sırada aniden rahatsızlandı.

Belen, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Belen, yaşamını yitirdi.

Belen’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.