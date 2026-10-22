Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında, Alayköy Sanayisi 2. Cadde üzerindeki otoparkta park halinde bulunan, sahibi ve plakası henüz tespit edilemeyen salon araçta, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yanında park halinde bulunan GT 574 plakalı araca sıçraması sonucu söz konusu aracın sol tarafında da hasar oluştu.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.