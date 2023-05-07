Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 19.00'da Alayköy’de, saat 16.30 sıralarında ise Alagadi’de araç yangını meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, yangınların, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelmiş olabileceği de aktarıldı.

Soruşturmalar devam ediyor…

ALAYKÖY

Polisin yangınlara ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

“Alayköy’de, Serkan Artun’a ait ikametgahının garajında park halinde bulunan PP 335 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümü, kaputu, ön tamponu, ön camı ve sağ ön lastiği yanarak zarar görmüştür.

ALAGADİ

Alagadi’de, park halinde bulunan MS 402 plakalı TIR aracın muhtemelen ön göğüs kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın kabin kısmı ile motor bölümü tamamen, arkasında takılı bulunan TIR dorsesinin ön kısmı ile aracın yanında park halinde bulunan başka bir TIR dorsesinin yan kısmı ise kısmen yanarak zarar görmüştür.”