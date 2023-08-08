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Ondal, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gazimağusa Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi içerisinde dün saat 16.00 sıralarında çalışan Korhan Hasan Ondal (23), yük gemisi içerisinde vinç yardımı ile inşaat demiri yüklediği sırada, demirlerin bağlı bulunduğu yerden kopması ve vincin ucundaki metal tutacağın savrulması sonucu alın kısmından yaralandı.

Bozkıl, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ el bileğinde ve bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Alayköy’de Sanayi bölgesinde dün saat 10.30 sıralarında depo yapımı için yaklaşık 5,60 metre yükseklikte insan asansörü (manlift) üzerinde çalışmakta olan İbrahim Bozkıl (41), ölçü aldığı sırada çatı yapımında kullanılan demirin bulunduğu yerden kopup yere düştüğü esnada insan asansörüne çarpması sonucu, dengesini kaybederek beton zemine düşüp yaralandı.

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

Alayköy'deki kaza sonucunda yaralanan 41 yaşındaki İbrahim Bozkıl, sağ el bileğinde ve bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Gazimağusa'daki kaza sonucunda yaralanan 23 yaşındaki Hasan Ondal ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alayköy ve Gazimağusa’da dün iki ayrı iş kazası meydana geldi.

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