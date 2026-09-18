Mahkemede olguları aktaran polis, E.T.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Alayköy’deki ikametgahında, eşyalarının alınacağını düşündüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında uyuyan eşi C.İ.T.’ye saldırdığını belirtti.

Polis, zanlının eşini boyun, bel ve sırt bölgelerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayarak ölümüne neden olduğunu ve olayın ardından aynı gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının daha önce 4 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 25 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, E.T.’nin itiraf içerikli iki gönüllü ifade verdiğini ve soruşturma kapsamında çok sayıda ifade alındığını kaydetti.

Polis ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan zanlının psikiyatrik muayenelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiğini ancak yapılması gereken işlemler bulunduğunu ifade eden polis, 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin olaydan yaklaşık bir ay önce özel bir klinikte psikiyatrik tedavi gördüğünü ve doktoruna eşini öldüreceğini söylediğini öne sürdü. Avukat, doktorun gerekli önlemleri almadığını ve ihmalkâr davrandığını savundu.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirerek E.T.’nin soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.