Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, olayla ilgili bulguları aktardı. Özgenler, zanlılar K.B. ve D.D.’nin 28 Ağustos 2026 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf ve Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kullanma ve Meskûn Mahalde Ateş Açma” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Polis, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde, kendilerine konsomatris verilmediği gerekçesiyle zanlıların tasarruflarında kanunsuz olarak bulunan Felix Sarasqueta marka bindirikli av tüfeğiyle gece kulübünün tabelasına iki el ateş ettiklerini belirtti.

Zanlıların daha sonra Girne’de LD 558 plakalı araç içerisinde tespit edildiğini kaydeden polis, araçta yapılan aramada av tüfeğinin yanı sıra aracın sol ön koltuğunun altında beyaz renkli poşet içerisinde 15 adet av fişeği bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde tüfeğin balistik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Polis ayrıca yapılan araştırmada, tüfeğin Y.F adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, silahın zanlıların eline nasıl geçtiğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

Zanlılardan el ve yüz swap örneklerinin alındığını ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gönderildiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlendiği iddia edilen suçların ciddi olduğuna dikkat çekerek, zanlılar K.B. ve D.D.’nin soruşturma amaçlı 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.