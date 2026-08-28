Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlılar K.B. ve D.D.’nin 28 Ağustos 2026 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf ve Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kullanma ve Meskûn Mahalde Ateş Açma” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde, kendilerine konsomatris verilmediği gerekçesiyle zanlıların tasarruflarında kanunsuz olarak bulunan Felix Sarasqueta marka bindirikli av tüfeğiyle gece kulübünün tabelasına iki el ateş ettiklerini belirtti.

Zanlıların daha sonra Girne’de LD 558 plakalı araç içerisinde tespit edildiğini kaydeden polis, araçta yapılan aramada av tüfeği ile aracın sol ön koltuğunun altında beyaz renkli poşet içerisinde 15 adet av fişeği bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Zanlıların suçüstü tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirten polis, K.B. ve D.D.’den el ve yüz swap örnekleri alındığını ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gönderileceğini söyledi.

Polis ayrıca av tüfeği ile fişeklerin de incelemeye gönderileceğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise, “Polise olanları anlattık, olan belli, biten belli, neden üç gün tutuklu kalacağız?” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlendiği iddia edilen suçların ciddi olduğuna dikkat çekerek, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.