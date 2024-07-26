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Soruşturma devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, olay sonucu yaralanan Mustafa Gün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Alayköy’de sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde dün saat 15.00 sıralarında vinç ile prefabrik konteyner kaldırıldığı sırada, konteynerin vince bağlandığı askı kulağının kopması sonucu, konteyner işyeri içerisinde bulunan Mustafa Gün’ün (E-44) sağ ayağı üzerine düştü.

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