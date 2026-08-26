Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Müfettişi Hüseyin Zaifer, soruşturma kapsamında elde edilen bulguları aktardı.

Polis, zanlı E.T.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Alayköy’de bir ikametgahın yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’e bıçakla saldırdığını belirtti.

Zaifer, zanlının eşinin kendisine ait malları alacağını düşündüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı, ağız uzunluğu 11 santimetre, toplam uzunluğu ise 25 santimetre olan bıçakla eşinin boyun, bel ve sırt bölgelerine çok sayıda darbe vurduğunu mahkemeye aktardı. Polis, saldırıda 5’i öldürücü olmak üzere toplam 30 bıçak darbesi tespit edildiğini kaydetti.

Polise giderek teslim oldu

Polis Müfettişi Zaifer, zanlı E.T.’nin olayın ardından aynı gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu söyledi.

Maktulün cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını belirten polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

İki gönüllü ifade verdi

Polis, zanlının soruşturma kapsamında itiraf içerikli iki gönüllü ifade verdiğini ve şu ana kadar 20 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Zaifer, alınması gereken başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu kaydetti.

Polis ayrıca zanlı E.T.’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede aktarılan şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı E.T.’nin soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.