Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Derviş Albayrak, Düzkaya Spor Kulübü'nün ardından Esentepe Spor Kulübü'nü de ziyaret etti.

Albayrak, “Gözbebeğimiz Düzkaya ve Esentepe spor kulüplerimize hak ettikleri desteği vereceğiz. Seçilmemiz halinde her iki kulübümüze de bugüne kadar görülmemiş düzeyde destek sağlayacağız” dedi.

Sporun gençleri birleştiren önemli bir güç olduğunu vurgulayan Albayrak, daha önce açıkladığı gibi belediye başkanı seçilmesi halinde maaşının bir bölümünü spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını yineledi.

Albayrak, her iki kulübün ihtiyaçlarının karşılanması için belediye imkânlarını seferber edeceklerini belirtti.