Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Derviş Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Çatalköy İlkokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Uğur Çınar ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette eğitim kurumlarının ihtiyaçları ve çocukların sağlıklı, güvenli koşullarda eğitim görmesinin önemi üzerinde duran Albayrak, göreve gelmesi halinde belediyenin okullara yönelik desteğini artıracaklarını belirtti.

“OKULLARIMIZA DÜZENLİ TEMİZLİK HİZMETİ SAĞLAYACAĞIZ”

Çocukların temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesinin öncelikleri arasında yer alacağını vurgulayan Albayrak, bölgedeki okullara düzenli temizlik hizmeti sağlayacaklarını ifade etti.

Albayrak, okul binalarının ve ortak kullanım alanlarının hijyen koşullarının iyileştirilmesi için belediye imkânlarını kullanacaklarını belirterek, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

“KANTİN DENETİMLERİNİ ARTIRACAĞIZ”

Okul kantinlerinde satılan ürünlerin çocukların sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Albayrak, seçilmesi halinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kantin denetimlerini artıracaklarını kaydetti.

Albayrak, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Okullarımıza temizlik hizmeti sağlayacağız. Kantin denetimlerini artırarak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasına özen göstereceğiz” dedi.

“OKUL ÇEVRELERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA GÖRE DÜZENLEYECEĞİZ”

Okul çevrelerinin çocukların güvenliği ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik vereceklerini belirtti.

Albayrak, okul giriş ve çıkışlarında trafik güvenliğinin artırılması, yaya geçitlerinin daha güvenli hale getirilmesi, kaldırımların düzenlenmesi ve okul çevrelerinin temiz tutulması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

“Çocuklarımızın yalnızca okul içerisinde değil, okula gelirken ve okuldan ayrılırken de kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Okul çevrelerini öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun, güvenli, temiz ve düzenli alanlar haline getireceğiz” mesajını verdi.

Eğitimin yalnızca okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını belirten Albayrak, yerel yönetimlerin de çocukların gelişimine katkı koyması gerektiğini vurguladı.