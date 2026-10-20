Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Derviş Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Arapköy esnafını ziyaret etti.

Bölgedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Albayrak, esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Esnafın bölge ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Albayrak, göreve gelmeleri halinde esnafın sorunlarına çözüm üretmeye ve işlerini kolaylaştırmaya yönelik bir belediyecilik anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

“ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”

Arapköy esnafına seslenen Albayrak, belediyenin esnafın önünü açan ve işlerini kolaylaştıran bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Albayrak, “Bizim dönemimizde esnafımız rahata kavuşacak, hizmetlerine kesintisiz devam edecek. Her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi.

Esnafın yaşadığı sorunların çözümünde belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Albayrak, bölgedeki ticari hayatın desteklenmesine önem vereceklerini kaydetti.

Çatalköy-Esentepe bölgesinin her köyüne eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade eden Albayrak, Arapköy esnafıyla iletişim ve dayanışma içerisinde olacaklarını vurguladı.