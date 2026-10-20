Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Derviş Albayrak, bölgedeki muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ve mahallelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri dinledi. Albayrak, göreve gelmeleri halinde muhtarlarla yakın iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Derviş Albayrak, bölgedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda muhtarların bölgeye ilişkin sorunları, ihtiyaçları ve önerileri ele alınırken, yerel yönetim anlayışına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Albayrak, toplantıda yaptığı değerlendirmede, göreve gelmeleri halinde bölgedeki muhtarlarla sürekli iletişim içerisinde olacaklarını belirtti.

Muhtarların bölgelerin ihtiyaçlarını en yakından bilen kişiler olduğunu ifade eden Albayrak, sorunların çözümü noktasında muhtarlarla birebir ve yakın çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Çatalköy-Esentepe bölgesinin gelişimine yönelik çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten Albayrak, söz konusu projeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Albayrak, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.