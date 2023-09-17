Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı.
Gezinti sırasında teknenin motoru henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Teknedekilerin ikisi suya atlayarak hafif şekilde yaralanırken, diğerleri ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.