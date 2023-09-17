Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Teknedekilerin ikisi suya atlayarak hafif şekilde yaralanırken, diğerleri ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gezinti sırasında teknenin motoru henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.