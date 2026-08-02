Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine Polis ve İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında tamirhanede bulunan araçlar alevlere teslim olurken, iş yerinin bitişiğindeki kümes de yangından etkilendi. İlk belirlemelere göre 6 araç, 1 motosiklet, yaklaşık 60 tavuk ve 4 köpek yangında telef oldu. Bazı hayvanlar ise çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ile meydana gelen zararın yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Polis ile İtfaiye'nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.