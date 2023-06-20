Miting havasında geçen etkinlikte, atkılar ve bayraklarla turuncu dalga oluşturuldu.

Geceye, güneş UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, örgüt başkanları da katıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen gecede, gençler Ali Başman’a sevgi gösterileriyle destek verdiler.

GARDİYANOĞLU

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “ Biz büyük ve köklü tarihe dayanan bir aileyiz. Şimdi bir kardeşimizi daha kazandık. Ali Başman’la daha da büyüyoruz, daha da güçleniyoruz” dedi.

Son haftada, Adayları Ali Başman için Lefkoşa’nın her bölgesini, bıkmadan usanmadan karış karış dolaşmaya devam edeceklerini belirten Gardiyanoğlu, “ Bir davetle gecemizi mitinge dönüştürdünüz. Surlariçi’nde gücümüzü bu akşam bayağı gösterdik. Pazar Günü, Lefkoşa’da, tüm memlekette, hem gücümüzü hem farkımızı Ali Başman için göstereceğiz” dedi.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Ali Başman da böylesi sevgi ve samimiyete karşı kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını, çok duygulandığını söyledi.

Başman, “ Değerli Dostlar, gençler… Süpersiniz… Görüyoruz ki Surlariçi’nde deyim yerindeyse gece vakti güneş açtı. Belli oldu ki sayenizde, Pazar Günü, her sandıktan güneşle doğacağız” dedi.

Başman şöyle devam etti:

Bu ülke insanı, seçim yapmaktan, sürekli hizmet alamıyor. Kalıcı projeler hayata geçemiyor. Ekonomik istikrar daimi bir zemine oturamıyor. Biz ülkeyi seçimden seçime sürüklemek isteyenlere inat, kalıcı, insanına daha çok hizmet eden bir sistem için sizden destek istiyoruz. Biz sadece seçilmek istemiyoruz. Sandıktan daha güçlü çıkmak istiyoruz. O nedenle, gücümüzü, birliğimizi, farkımızı Pazar Günü hep birlikte gösterelim. Size söz veriyoruz. Aydınlık günler yakın.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın temasları ve yaptığı açıklamalarla, yakında zamanda mali destek ve enerji alanlarında somut adımların geleceğine işaret eden Başman, “ Anavatanımız yanımızda. Hükümetimiz iş başında… Bizlere, görüşlerimizle, önerilerimizle, potansiyelimizle katkı koymak kalıyor. Mecliste, sahada, sokakta olacağız, halkımız için vargücümüzle çalışacağız” dedi.

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu ve yönetimini etkinlik için kutlarken, “ Ne güzel bir gece… Gençler heyecanlı. İnsanımız umutlu. Ali Başman kardeşimizi herkes bağrına bastı. O zaman dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar”

Dedi.

Bir yanda seçim için Ali Başman kardeşinin yanında ara ara olmaya çalışırken, diğer yandan hükümet icraatlarına devam ettiklerini belirten Üstel, “ Siyaset böyle… Her zaman yoğunuz, çalışıyoruz, çalışmak zorundayız. İnsanımıza hizmet etmek, bu memlekete, kalıcı işler bırakmak en temel vazifemiz. Biz başkaları gibi sizden boşuna destek istemiyoruz. Seçin da yine seçelim, bir daha sandığa gidelim diye oy istemiyoruz. Biz sizden kalıcı ve güçlü bir

İcraat dönemi için onay istiyoruz” diye konuştu.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretinin, tarihi adıma dönüştüğüne işaret eden Üstel, maddi kaynak yanında elektrikte de somut adımların atıldığını söyledi.

Üstel, “ Anavatanımızdan İki büyük ziyaret gerçekleşti. Önce Sayın Erdoğan, şimdi de Sayın Yılmaz. Önce Protokolden kaynaklanan para blokesi kalktı. Halkımızın ihtiyacı ne ise yapılacağının sözünü aldık. Sayın Erdoğan ve Sayın Yılmaz Kıbrıs Türklerinin yanındadır. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu sevgi, bu kardeşlik, bu birliktelik birilerini rahatsız ediyor ama bir kez daha vurgulayalım… Et tırnaktan ayrılmaz. Bu sevda bitmez. İyi ki Anavatanımız var, iyi ki anavatanımız hep yanımızda” diye konuştu.

Üstel, kablo ile elektrik konusunda yakında adım atacaklarını açıklarken, bunun tarihi bir yatırım olacağını ekledi.

Ünal Üstel, “ Sayılı gün çabuk geçer. Pazara ne kaldı. Pazar günü sıradan bir gün değil. Önemli bir viraj. Bunu hep birlikte geçeceğiz. Ali Başmanı tüm gücümüzle seçeceğiz. Sonra tam gaz, enerjimizle, insanımızın sevgisiyle, azmimizle, Anavatanımızın desteğiyle, daha güzel günlere ilerleyeceğiz. Ne dedik. Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar” şeklinde konuştu.