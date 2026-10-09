Son üç dönemdir Oda Meclisi üyeliğinin yanı sıra Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Başman, adaylık açıklamasında ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, işletmelerin rekabet kapasitesinin artırılması ve Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alandaki etkinliğinin geliştirilmesi hedeflerini öne çıkardı.

Başman Grup yöneticiliği süresince ülke ekonomisinin sorunlarını, işletmelerin karşılaştığı zorlukları ve iş dünyasının potansiyelini yakından gözlemlediğini belirten Başman, bu deneyimi daha büyük bir sorumluluğa dönüştürmek istediğini ifade etti.

“Daha proaktif, çözüm üreten ve sonuç alan bir Ticaret Odası”

Ekonominin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başman; finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin, artan üretim maliyetlerinin ve belirsizliklerin yatırımları yavaşlattığını belirtti. KOBİ'lerin ayakta kalmakta, ihracatçıların dış pazarlara ulaşmakta, genç girişimcilerin ise geleceklerini kurmakta zorlandığını kaydetti.

Bu tablo karşısında daha proaktif, çözüm üreten ve sonuç alan bir Ticaret Odası oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Başman, kamuyla ve sivil toplum örgütleriyle sağlıklı diyalog kuran, üyelerinin sesini güçlü biçimde duyuran ve ekonomik karar süreçlerinde etkili olan bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Başman, doğru politikaların ve uygulamaların hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını da ifade etti.

Öncelik üretim, yatırım, ihracat ve istihdam

Başman'ın açıkladığı hedefler arasında üretimin, yatırımların, ihracatın ve istihdamın artırılması yer aldı. İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak öneriler geliştirmek, rekabet gücünü yükseltmek, dijital ve yeşil dönüşümü desteklemek de öncelikler arasında sıralandı.

Ekonominin tüm paydaşlarıyla ortak akıl temelinde çalışacaklarını belirten Başman, küçük veya büyük işletme ayrımı yapmadan bütün üyeleri kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini kaydetti. Aile işletmelerinden kurumsal şirketlere, kadın girişimcilerden genç yatırımcılara kadar tüm üyelerin Odaya aidiyet hissetmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Uluslararası alanda daha güçlü temsil hedefi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın yalnızca ülke içinde değil, uluslararası alanda da Kıbrıs Türk iş dünyasının güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Başman, Odanın uluslararası saygınlığını ve etkinliğini artırmayı, yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve işletmelerin yeni pazarlara erişimini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Adaylığının bir makam arayışı olmadığını ifade eden Başman, bunun ülkenin ekonomik geleceği için sorumluluk alma iradesi olduğunu kaydetti.

Başman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Birlikte düşüneceğiz. Birlikte üreteceğiz. Birlikte büyüyeceğiz.”

Ali Başman, tüm üyelerin desteğiyle daha güçlü bir ekonomi, daha örgütlü bir kalkınma mücadelesi ve daha etkili bir Kıbrıs Türk Ticaret Odası için başkanlığa aday olduğunu duyurdu.