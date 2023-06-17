Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı ve çıkan kavga nedeniyle 15 dakika ara verilen toplantıda, Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Fenerbahçe camiasının ruhunu bilen yerli bir isim olacağını ifade etti. Başkan Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali ve idari faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.

Ali Koç'un Mali Genel Kurul'daki açıklamaları şöyle:

"FUTBOLDA BAŞARI OLMADIĞI SÜRECE MALİ BAŞARININ KIYMETİ YOK"

"Öncelikle bir cumartesi gününü Fenerbahçe'nin menfaatleri için ayıran, aslında 50 bin üyemizi ve milyonlarca taraftarımızı temsil eden kişiler olarak buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyleri var. Söylenen birçok şeyin haklılık payı da çok yüksek. Samandıra'dan petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını biliyorum."

"BORCUMUZ EURO BAZINDA GERİLEDİ"

"Geçmişle karşılaştırmalar yapıyoruz gayet normal. Fakat bugünün konjönktürünün çok farklı olduğunu da bilmenizi istiyorum. 3 Haziran 2018'den beri yaşadığımız olumsuzlara rağmen gemiyi yüzdürdüğümüzü de bilmenizi istiyorum. O tarihten bu yana Euro bazında yüzde 471 TL'miz gerilemiş. 612 milyon euro olan borcumuz 386 milyon euroya düşmüştür. TL bazında 3,2 milyar TL'den 7.7 milyar TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta zorlanıyor."

"BU CAMİANIN EN BÜYÜK RAKİBİ KENDİSİ"

"Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, eski futbolcular, gazeteciler, kamuoyunda yeri olan kişiler...

Konuşmamın sonunda inşallah bu camianın en büyük rakibinin kendisi olduğunu ve bu camiaya en büyük zararı verenin kendisi olduğunu anlarsınız."

"YASAK SADECE FENERBAHÇE'YE GELDİ"

"Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?"

"FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI HEP BERABER KORUMALIYIZ"

"Niye futbolun paydaşlarının unutamadığı hakem hataları hep Fenerbahçe'nin aleyhine oluyor. Bunları düşünün Fenerbahçeliler. Siz bu saydıklarımı bugünün yönetimine mal ediyorsanız diyecek bir şeyim yok. Artık bizim silkelenip Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumamız lazım."

"TARAFTAR İSTİFA"

Ali Koç'un açıklamaları sırasında salondaki üyeler, "Taraftar istifa" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi.

"GENEL KURULA GİTMEK RİSKLİ"

"Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Çıkartın bir aday. İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz."

KAVGA ÇIKTI

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu’nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı! Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kavganın yatıştırılması için uyarılarda bulundu ve "Benim anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için buraya gelenler var. Malaesef." ifadelerini kullandı. Uğur Dündar'ın bu sözlerinin ardından genel kurulda "yuh" sesleri yükseldi."

"BÖYLE DEVAM EDEMEM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kuruldaki kavganın sürmesi üzerine "Böyle devam edemem" dedi.

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Uğur Dündar, kongreye 15 dakika ara verildiğini açıkladı. Dündar "Bir sakinleşelim, ondan sonra başkanımız kaldığı yerden konuşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR: BU SALONA POLİS SOKMAYALIM

Aranın ardından Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar "Elbette eleştiri yapacağız, bunun için toplandık. Ama lütfen Fenerbahçe camiasına yakışır şekilde bu kongreyi tamamlayalım. Bu salona polis sokmayalım." dedikten sonra sözü tekrar Ali Koç'a verdi.

"O BLOKTA ESKİ KULÜP ÇALIŞANININ OLMASI DA TESADÜF DEĞİL"

"Bize yakışmayan durumdan ötürü hepinizden özür dileriz. Herkes yerine geçerse, kaldığımız yerden devam edelim. O blokta (Kavganın çıktığı bloğu kast ediyor) eski kulüp çalışanının olması da tesadüf değil..

"EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ JESUS'TU"

"Bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jesus geldiği zaman herkes alkışladı. 'Yönetimin yaptığı en iyi iş bu' denildi. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı, şimdi herkes gitsin diye mesaj atıyor."

"TÜRKİYE KUPASI'NI ALMASA MIYDIK?"

"Vizyonumuz tabii ki Türkiye Kupası değil, ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye. Arda Güler'i her takım istemiş, biz getirmişiz, parlatmışız ona alkış yok ama daha ne olacağı belli olmadan yerden yere vuruyorlar. Enner Valenica bir iz bıraktı Fenerbahçe'de ama penaltı kaçırdı diye yerden yere vurdular onu da."

"CAMİAYI ÇOK İYİ BİLEN BİR TÜRK HOCA İLE ANLAŞACAĞIZ"

"Hocayı merak ediyorsunuz herhalde. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var. Böyle iki hoca çıkıyor önümüze. Anlaşmadan isim vermem doğru değil. Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak."

"YAZ KAMPI RUSYA'DA"

"Bu sene yaz kampını Rusya'da yapacağız. Zenit'le iyi bir ilişkimiz var. Avrupa Kulüpler Birliği, Rus takımlarına yaptırım yaparken karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. İki ülke, ikisi de bu ülke için çok önemli. İnsanıyla, ticaretiyle, her şeyiyle... Aynı zamanda jeopolitik konumların da spora karıştırılmasına karşıyız."

"BİZİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIZ SAYIN AZİZ YILDIRIM"

"Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı. Biz rakiplerle, onların uzantılarıyla, TFF'de köstebek olmuş insanlarla mücadele derken bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Aziz Yıldırım ile hayatımda bir kere yarıştım. Onun dışında o veya yanındakilerle ilgili söylediğim her şey onların fitili ateşlemesinin ardından söylediği sözlerdir. Hep arkadan oynadılar. Onlardan rica ediyorum; bırakın bu sezonu Fenerbahçe menfaatleri için rahat geçirelim. Bizi aşağı çekmeye çalışmayın sayın Aziz Yıldırım. Ya ben sizi çok yanlış tanıdım ya da siz çok değiştiniz. Fenerbahçe için yaptığınız her şey için Allah sizden gani gani razı olsun. Ama son 5-6 yıl işin şirazesi kaydı. Siz bize öğretmediniz mi, 'Dedikodu yapmayın, arkadan konuşmayın, gelin burada konuşun' demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil. Siz neden buraya gelmiyorsunuz?"

"BİR DENETİM YAPTIK VE AZİZ YILDIRIM DÖNEMİYLE İLGİLİ ENTERESAN ŞEYLER ÇIKTI"

"Siz riyakarlık yapıyorsunuz sayın başkan. Ben size bir şey soracağım. Ve buna niye önlem almadınız merak ediyorum. Yöneticiler kulübe kolaylık yapar, kulüp yöneticilere değil. İsim vermeyeceğim ama diğer yöneticiler zan altında kalması diye Aziz Yıldırım açıklayabilir. Biz bir denetim yaptık ve enteresan şeyler çıktı. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane 2 milyon TL'lik çek gördük. Bir kulüp çalışanına yazılmış. Şaşırdık ve sonra dibine indik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş. Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolamış, nakite çevirmiş ve kendisi şahsi çeklerini vermiş futbolculara. Futbolculara sorduk ve 'FFP için böyle lazım olması gerekiyor' demişler futbolculara. Siz buna niye bir şey yapmadınız. 2017'de bir firma 8,6 milyon dolar kulübe para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa 9.6 milyon dolar geri almış. Dolar üzerinden yüzde 40 yıllık faiz ediyor. Bir teknoloji firması bu. Firma sahibini aradım ve 'bu ne' dedim. 'Bize üniversite kuracağız dediler verdik, sonra futbolculara ödeme yapıldığını görünce geri aldık' dedi. Enteresan bir operasyonun ürünü."

"YA ADAY OL YA DA BAŞIMIZDAN ÇEKİL"

"Başarısız olabiliriz ama bu kulübün her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Dışarıda duracaksınız, bizi ortaya atacaksınız, dalga geçeceksiniz. 'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz. Yazıklar olsun! Ya aday olun ya da başımızdan çekilin."

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Başarısızlık varsa bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Bunun için de hepinizde özür diliyorum. Katıldığım, katılmadığım bütün görüşleriniz için teşekkür ediyorum."