İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi.

Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili Esas Holding açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir.Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.