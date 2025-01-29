KTEZO'dan yapılan açıklamada, alım gücünü ayakta tutmak için temel gıda ve temel ihtiyaçlara müdahale edilmesi gerektiği belirtilerek, “Maaşlar arasında ortaya çıkan toplumsal adaletsizliğe son verirken, kaynaklar; eğitim, sağlık, kreş, ulaşım, barınma ve asgari ücretli için kullandırılmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Yaşam koşulları dikkate alındığı zaman asgari ücretin yeterli olduğunu ne dün söyledik ne de bugün... Hayat pahalılığında dünyada rekoru elinde bulunduran ülke olarak, sadece asgari ücreti artırarak bazılarının söylediği gibi yaşamı iyileştirmek mümkün değildir.” ifadeleri kullanıldı.

“Üfleyerek yelken dolmaz” denilen açıklamada, asgari ücretin mevcut koşullar altında “ne kadar artırılırsa artırılsın” yine de işe yaramayacağı ileri sürüldü.

Geçmişte de yapıldığı gibi parayla ve maaşla sorun çözülecek bir düzenin kalmadığının savunulduğu açıklamada, sadece maaş artışı yaparak düzene dikiş tutturmaya çalışanların çabalarının boşuna olduğu öne sürüldü.

“Bunu yapanlar; düzenin, kurulu statükonun ayıplarını kapatanlar ve düzenden memnun olanlardır. Eğitimin yarım gün, kreşin parayla, sağlığın part-time ve özele kaydığı, toplu ulaşımın ise sıfır olduğu bir ülkede, ne insanı mutlu edebilirsiniz ne de sağlıklı bir ülke inşa edebilirsiniz.” denilen açıklamada, temel gıda ürünlerinin, elektrik ve su gibi yaşamsal ihtiyaçların giderleri de hesaba katıldığı zaman ne verilirse verilsin geriye bir şey kalmayacağı ifade edildi.

- “Kaşıkla verdiğini, kepçeyle geri alırlar”

Açıklamada, “Bugüne kadar maaşla, artışla, borçla, devlete istihdamla sorun çözdüğünü düşünenlerin bu ülkeyi getirdikleri durumu anlamamak için aptal olmak lazım. Ayağınızın altındaki zemin toprak kaydı, gitti” ifadelerine de yer verildi.

Son zamanlarda devletin her artıştan sonra kendi giderlerini karşılamak ve kendi borçlarını ödemek için primler, fonlar ve harçlar üzerinden "saldırıya" geçtiğinin savunulduğu açıklamada, hükümete yönelik eleştirilerde bulunuldu.

“Ekonomide büyüme var mı? İşletme bazında ciro artışı, gelir artışı oldu mu?” denilen açıklamada, "daha asgari ücret belirlenmeden kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığı" belirtildi.

Önerilerinin çok açık olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Sosyal yapı için daha çok kaynak ayırılmalı, alım gücünü ayakta tutmak için temel gıda ve temel ihtiyaçlara müdahale edilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.