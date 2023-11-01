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31.10.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Özden YETİM (E-23) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 877 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarı çıkmış ve banket içerisinde park halinde bulunan FZ 685 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KR 877 plakalı araç sürücüsü Özden YETİM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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