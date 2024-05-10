Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

1.​09.05.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, İbrahim DİRAN (E-30) 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LG 584 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada DAÜ çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına sol ön tekerleği ile çarptıktan sonra yoluna devam edip, kaldırım üzerindeki 6 adet beton trafik konisine de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü İbrahim DİRAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.