Polisin açıklaması şu şekilde:

14.11.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mustafa KIRAR (E-20) 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 266 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Kemal Aksay caddesine dönüşe geçen Şükrü METİN (E-41) yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan NB 266 plakalı araç sürücüsü Mustafa KIRAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arıdından Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.