Ülkeye turist olarak gelen, alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Y.A., süratli araç kullanarak neden olduğu kazada 85 yaşındaki Turan Obalı’nın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Girne Trafik Şube’de görevli polis çavuşu A.K., kazayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, olayın 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.45 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 23-24’üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini belirtti.

Y.A.’nın, yönetimindeki ZZV 648 plakalı salon araçla Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiği ve karşı istikametten gelen Turan Obalı’nın kullandığı FJ 868 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki aracın çarpıştığı mahkemeye aktarıldı.

Kazada yaralanan ZZV 648 plakalı araç sürücüsü Y.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.A.G., Y.G. ve S.D., kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

FJ 868 plakalı araç sürücüsü Turan Obalı ise kazada aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alkollü, ehliyetsiz ve süratli

Polis, kazanın ardından yapılan soruşturmada Y.A.’nın 167 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun, hem Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de KKTC’de geçerli bir sürüş ehliyetinin bulunmadığının ve aşırı süratli araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye bildirdi.

Öte yandan Y.A.’dan uyuşturucu madde testi yapılması amacıyla kan örneği alındığı, ancak test sonucunun henüz ulaşmadığı ve uyuşturucu raporunun beklendiği belirtildi.

Polis çavuşu, söz konusu test sonucunun soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir delil olmasının beklendiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekline ilişkin bir görgü tanığının da tespit edilerek ifadesinin alındığı ve tanık ifadesinin soruşturma dosyasına dahil edildiği kaydedildi.

2024’teki yasal düzenlemeye dikkat çekildi

Polis şahadetinin ardından söz alan Savcı D.T., toplumda büyük infiale neden olan ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarının ardından 2024 yılında yapılan yasal düzenlemeye dikkat çekti.

Özellikle ölümle sonuçlanan trafik kazalarında öngörülen hapislik suçlarına vurgu yapan Savcı Tokay, zanlının soruşturma amacıyla ek tutukluluk süresiyle cezaevinde tutulmasını talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı A.K., soruşturmanın ciddiyetine vurgu yaparak Y.A.’nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor.