Polisten yapılan açıklama şöyle:

"15.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de kamuya açık bir yer olan Namık Kemal Caddesi üzerinde, F.O.A.A.(E-23) (nefes örneği vermeyi reddetti), sarhoş şekilde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada, olaya müdahale eden polisin yüzüne yumruk vurmak suretiyle, görevli polisi darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."