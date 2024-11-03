Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Çocuk parkındaki oyuncaklara bindiğiniz yetmez gibi her bir salıncağa 2 kişi binerek resmen kırmaya çalışacaksınız, sizi uyarmaya gelen zabıtalara da saldıracaksınız.

2 şişe içki içen kendini Rambo zannediyor.

Girne Polis Müdürlüğümüz bu sahte kabadayıları buldu ve şuan polis merkezine alındılar.

Bu şehrin polisleri ve zabıtaları vardır, herkes kurallara uymayı öğrenecek.

Çok öfkeli ve üzgünüm, memuruma kalkan o eller yasalar önünde bedelini ödeyecek.

Bu işin peşini bırakmayacağız, herkes yaptığının bedelini ödeyecek…"