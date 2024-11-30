Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.11.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Solomon Oluwafunsho ADETAYO (E-26), 135 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LM 042 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkmış ve bir ikametgahın duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.