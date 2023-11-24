Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.11.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, Senem YILDIRIM (K-22) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 851 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan JY 851 plakalı araç, yolun solundan çıkarak taş duvara da çarpıp durmuştur.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Senem YILDIRIM ve araçtaki yolcu İrem Su SAR (K-25), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Soruşturma devam etmektedir.

