Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.11.2024 tarihinde, saat 01.50 sıralarında, Gazimağusa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mustafa Suat PARLAK (E-24), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SV 270 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan ahşap elektrik direğine ve bir ikametgahın garaj kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Zübeyde Şenel ÇOBAN (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.