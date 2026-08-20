Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Benzinciler Birliği: KKTC’de akaryakıt bölge ülkelerinden daha ucuz

Yapılan alkol testinde 134 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen M.B., alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.