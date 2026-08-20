19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.B. (E-30), yönetimindeki salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, aynı istikamette arkasından seyreden M.C.A.’nın (E-27) yönetimindeki salon aracın ön kısmına çarptı.
Yapılan alkol testinde 134 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen M.B., alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.